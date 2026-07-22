Кайли Миноуг (Kylie Minogue) объединила усилия со Snow Patrol для записи концертного видео "These Alarms"

Мы не можем выбросить Кайли Миноуг (Kylie Minogue) из головы. Австралийская поп—суперзвезда сейчас повсюду - в эфире, на экранах, расхаживает по красным ковровым дорожкам во время церемонии награждения и сияет от счастья, участвуя в совместной работе со Snow Patrol в Южном Лондоне, официальное видео для которой уже вышло в эфир.
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