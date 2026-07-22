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Все о Музыке

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Кайли Миноуг (Kylie Minogue) объединила усилия со Snow Patrol для записи концертного видео "These Alarms"

Кайли Миноуг (Kylie Minogue) объединила усилия со Snow Patrol для записи концертного видео "These Alarms"

Мы не можем выбросить Кайли Миноуг (Kylie Minogue) из головы. Австралийская поп—суперзвезда сейчас повсюду - в эфире, на экранах, расхаживает по красным ковровым дорожкам во время церемонии награждения и сияет от счастья, участвуя в совместной работе со Snow Patrol в Южном Лондоне, официальное видео для которой уже вышло в эфир.

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