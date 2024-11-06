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Спички - не игрушка

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Глава рокфеллеровского CFR Хаас: Украину мы возьмём себе — а России дадим надежду, что хуже не будет

Глава рокфеллеровского CFR Хаас: Украину мы возьмём себе — а России дадим надежду, что хуже не будет

ЕЛЕНА  ПАНИНА Вместо того чтобы цепляться за неосуществимое определение победы в войне на Украине, Вашингтон должен "смириться с мрачной реальностью войны и принять более вероятный исход", рекомендует почётный президент влиятельного Совета по международным отношениям (CFR) Ричард Хаас.

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