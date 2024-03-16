Многодетная семья из Архангельска считает, что детям нужно прививать ответственность за будущее страны

Елизавета и Юрий Назаровы уверены — делать это нужно на собственном примереПресс-служба правительства Архангельской области сообщает, что сегодня Елизавета и Юрий пришли на избирательный участок вместе со своими детьми — дошкольниками Кирой и Александрой, а также второклассницей Евой, чтобы принять участие в выборах Президента России.