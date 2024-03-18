В Крыму задержали россиянку, которая планировала поджечь релейный шкаф на ж/д

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали россиянку, которая по указанию украинских спецслужб собиралась поджечь релейный шкаф на железной дороге в Крыму, чтобы помешать военным перевозкам.
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