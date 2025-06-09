В Смоленской области лесной массив в Угранском округе получил охранный статус

В Смоленской области лесной массив у села Всходы стал памятником природы Губернатор Василий Анохин подписал постановление об установлении границ особо охраняемой природной территории «Лесной массив вблизи села Всходы» в Угранском округе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии