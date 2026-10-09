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Регионы России

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Смерть модели Джиане Алвес после сердечного приступа на приёме у врача

Смерть модели Джиане Алвес после сердечного приступа на приёме у врача

По словам близких, Джиане не жаловалась на здоровье, не курила, не употребляла алкоголь, не принимала лекарств и регулярно проходила медицинские обследования.

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