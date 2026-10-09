Смерть модели Джиане Алвес после сердечного приступа на приёме у врача

По словам близких, Джиане не жаловалась на здоровье, не курила, не употребляла алкоголь, не принимала лекарств и регулярно проходила медицинские обследования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Разведывательный ...
- Асафов: европейск...
- В Балакове домашн...
Очень жаль бабу. Соболезнование близким.