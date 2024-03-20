Появились кадры боя российских солдат против бразильских наемников

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид поделился в своем Telegram-канале архивной, попавшей в качестве трофея, записью боя в Кременском лесу военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) с бразильскими наемниками, ведущими переговоры по рации с немецкими наемниками.