Появились кадры боя российских солдат против бразильских наемников

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид поделился в своем Telegram-канале архивной, попавшей в качестве трофея, записью боя в Кременском лесу военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) с бразильскими наемниками, ведущими переговоры по рации с немецкими наемниками.
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