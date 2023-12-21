Участки залегания полезных ископаемых полностью оцифровали в Подмосковье

Оцифровку локаций залегания полезных ископаемых провели в Подмосковье. Работу выполнили на основе данных Минэкологии Московской области еще до принятия соответствующего федерального закона «На днях принят закон, согласно которому все месторождения полезных ископаемых в России, в том числе, предоставленные в пользование, должны быть оцифрованы, соответствующие положения закона вступят в силу с 1 сентября 2024 года», — заявил министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.