"Фронтовые письма" раздали водителям юнармейцы Уссурийска

28 апреля в преддверии празднования 78-й годовщины окончания Великой Отечественной войны сотрудники Госавтоинспекции по городу Уссурийску организовали патриотическую акцию "Фронтовое письмо водителю", сообщили ИА UssurMedia в ГИБДД Уссурийска.
28 апреля в преддверии празднования 78-й годовщины окончания Великой Отечественной войны сотрудники Госавтоинспекции по городу Уссурийску организовали патриотическую акцию "Фронтовое письмо водителю", сообщили ИА UssurMedia в ГИБДД Уссурийска.
Свежие комментарии