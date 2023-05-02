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"Фронтовые письма" раздали водителям юнармейцы Уссурийска

"Фронтовые письма" раздали водителям юнармейцы Уссурийска

28 апреля в преддверии празднования 78-й годовщины окончания Великой Отечественной войны сотрудники Госавтоинспекции по городу Уссурийску организовали патриотическую акцию "Фронтовое письмо водителю", сообщили ИА UssurMedia в ГИБДД Уссурийска.

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