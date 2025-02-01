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Расширяем словарный запас

Расширяем словарный запас

Словарь Эллочки-людоедки, персонажа бессмертного произведения Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», составлял 30 слов, ими она могла выразить практически любую свою мысль, но разве это достойный пример для подражания? Отнюдь.

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