Марина Мнишек. Бесславная гибель русской царицы

Леон Вычулковский. «Бегство Марины Мнишек с сыном» В предыдущей статье мы уже говорили, что после гибели Лжедмитрия I у Марины Мнишек была возможность беспрепятственно уехать в Польшу, даже получить от короля Сигизмунда III Гродно или Самбор.
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