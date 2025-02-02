Плата за доходность: оценено, реальна ли заморозка вкладов в России

Центробанк называет идею заморозки вкладов россиян абсурдной, поскольку она стала бы грубейшим нарушением прав граждан и компаний распоряжаться собственными активами и подорвала бы основы банковской системы и финансовую стабильность страны.
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