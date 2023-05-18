Бывший мэр города в Мексике приговорен к 92 годам тюрьмы за похищение людей

Бывший мэр Игуалы, города на юге Мексики, ставший фигурантом громкого дела по исчезновению 43 студентов в 2014 году, был приговорен в среду к 92 годам тюрьмы за похищение шести человек в 2013 году, сообщает AFP со ссылкой на судебные источники.