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Бывший мэр города в Мексике приговорен к 92 годам тюрьмы за похищение людей

Бывший мэр города в Мексике приговорен к 92 годам тюрьмы за похищение людей

Бывший мэр Игуалы, города на юге Мексики, ставший фигурантом громкого дела по исчезновению 43 студентов в 2014 году, был приговорен в среду к 92 годам тюрьмы за похищение шести человек в 2013 году, сообщает AFP со ссылкой на судебные источники.

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