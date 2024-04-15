M**a упростит интеграцию VR-гарнитур Quest в учебный процесс в школах и не только M...

M**a упростит интеграцию VR-гарнитур Quest в учебный процесс в школах и не толькоM**a планирует в этом году выпустить новый продукт для гарнитур виртуальной реальности Quest, который позволит задействовать их в образовательном процессе в школах и не только.
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