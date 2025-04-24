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Igors Lab: новые видеокарты GeForce RTX 50 подвержены перегреву и деградации

Igors Lab: новые видеокарты GeForce RTX 50 подвержены перегреву и деградации

Автор портала Igor's Lab Игорь Валлоссек выявил конструктивный дефект, свойственный большинству видеокарт серии Nvidia GeForce RTX 50, который приводит к перегреву устройств, а в дальнейшем может негативно отразиться на сроке их эксплуатации.

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