Возбуждено уголовное дело из-за нападения на журналистов во время семинара VIP-коуча Тлиашиновой

СКР возбудил дело из-за нападения на журналистов на семинаре коуча Тлиашиновой Следственный комитет России (СКР) возбудил дело из-за нападения на журналистку «Известий» Наталию Графчикову и оператора во время семинара блогера в подмосковных Химках.