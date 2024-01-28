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Возбуждено уголовное дело из-за нападения на журналистов во время семинара VIP-коуча Тлиашиновой

Возбуждено уголовное дело из-за нападения на журналистов во время семинара VIP-коуча Тлиашиновой

СКР возбудил дело из-за нападения на журналистов на семинаре коуча Тлиашиновой Следственный комитет России (СКР) возбудил дело из-за нападения на журналистку «Известий» Наталию Графчикову и оператора во время семинара блогера в подмосковных Химках.

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