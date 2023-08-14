Мигранты пошли "в атаку": Таджикистан решился на странный шаг

ТД

Тамара Духно Береза

Тоже нашли крупных спецов, из Таджикистана чтобы Россию напрягать, которая и так напряг испытывает, в данный момент. Может проще этим недовольным нашими порядками ехать домой, не надо позволять всякие демарши в нашей стране со стороны тех,которых,Россия выручает и кормит. Получается, что нашу доброту, используют против нас. Выдворить, как они русских гнали, не надо позволять приезжим со своим уставом ехать к нам, хватит нам укро/конфликта. И что это такое, что к нам едут без согласия правительства ревизоры. Да ещё в крупные города, что они хотят проверить там? А как это отразится на безопасности нашей страны? Это уже высшая форма наглости, по вмешательству во внутренние дела России. И вообще, этих "спецов"отправлять в деревни, пусть земледелием занимаются, а не балду гоняют в городах.