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Мигранты пошли "в атаку": Таджикистан решился на странный шаг

Мигранты пошли "в атаку": Таджикистан решился на странный шаг

В Таджикистане сообщили о комиссиях, которые отправились в города России с целью проверить условия жизни мигрантов в нашей стране.

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Комментарии
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Виталий Сорокин
Вас Таджики кто то звал в Россию? Поезжайте домой...а не хотите, живите по законам РФ! Не нравится...вон от сюда Домой!
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1 час.
Галина Чужая
Это они что у США таких закидонов нахватались?? Проверяльщики, блин... Не нравится - на выход!!!!
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1 час.
ТД
Тамара Духно Береза
Тоже нашли крупных спецов, из Таджикистана чтобы Россию напрягать, которая и так напряг испытывает, в данный момент. Может проще этим недовольным нашими порядками ехать домой, не надо позволять всякие демарши в нашей стране со стороны тех,которых,Россия выручает и кормит. Получается, что нашу доброту, используют против нас. Выдворить, как они русских гнали, не надо позволять приезжим со своим уставом ехать к нам, хватит нам укро/конфликта. И что это такое, что к нам едут без согласия правительства ревизоры. Да ещё в крупные города, что они хотят проверить там? А как это отразится на безопасности нашей страны? Это уже высшая форма наглости, по вмешательству во внутренние дела России. И вообще, этих &quot;спецов&quot;отправлять в деревни, пусть земледелием занимаются, а не балду гоняют в городах.
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32 мин.

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