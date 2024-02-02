Сальдо: В Херсоне остается все меньше населения из-за невыносимых условий

Руководитель Херсонской области Владимир Сальдо обратил внимание на то, что оказавшийся под оккупацией боевиков ВС киевского режима населённый пункт Херсон теряет население из-за того, что жить там оказалось невыносимо.
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