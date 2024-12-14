"Удалось разобраться": Две европейские страны решили вопрос с русским газом

Две европейские страны – Венгрия и Болгария – нашли решение проблемы с транзитом русского газа. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "удалось разобраться" и найти такой выход, который не попадает под действие санкций.
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