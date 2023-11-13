Станет только хуже: это важное правило приема лекарств многие игнорируют

Часто у врачей спрашивают: зачем пить лекарство от кашля семь дней, если оно уже через три дня помогло? И надо ли принимать антибиотики неделю, если легче стало уже после второй таблетки? Терапевт-кардиолог рассказывает, почему не стоит самостоятельно отменять назначенные лечащим врачом препараты и чем это грозит.