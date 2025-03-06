❗️⚡️Пилот многоцелевого истребителя KF-16 ВВС Южной Кореи случайно сбросил 8 авиабомб Mk82 бомбы на жилой район.
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❗️⚡️Пилот многоцелевого истребителя KF-16 ВВС Южной Кореи случайно сбросил 8 авиабомб Mk82 бомбы на жилой район.