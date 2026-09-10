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«Простите». Почему Михаэль Шумахер ушёл из Формулы 1 на пике карьеры

«Простите». Почему Михаэль Шумахер ушёл из Формулы 1 на пике карьеры

Ferrari10 сентября 2006 года вошло в историю Формулы 1 как один из самых значимых дней. Михаэль Шумахер, претендовавший на титул и уже семь раз становившийся чемпионом мира, объявил о завершении карьеры в конце сезона.

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