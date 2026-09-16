Купила машину в Ленинград и осталась в Лондоне: нетипичная история эмиграции примы Наталии Макаровой

4 сентября 1970 года одна из главных прим Кировского театра Наталия Макарова совершила шаг, ошеломивший советскую и зарубежную публику: находившись на гастролях в Великобритании, она попросила политического убежища.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Слухи о коме Лиди...
- ЕД «Он иногда храпит...
- ЛО Сергей Соседов не...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым