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Купила машину в Ленинград и осталась в Лондоне: нетипичная история эмиграции примы Наталии Макаровой

Купила машину в Ленинград и осталась в Лондоне: нетипичная история эмиграции примы Наталии Макаровой

4 сентября 1970 года одна из главных прим Кировского театра Наталия Макарова совершила шаг, ошеломивший советскую и зарубежную публику: находившись на гастролях в Великобритании, она попросила политического убежища.

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