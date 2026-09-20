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Первые итоги новых проектов в сфере транспорта: 9% рост пассажиропотока на «Орланах» после старта городской электрички и 184 тысяч пассажиров на муниципальном автобусном маршруте №47

Первые итоги новых проектов в сфере транспорта: 9% рост пассажиропотока на «Орланах» после старта городской электрички и 184 тысяч пассажиров на муниципальном автобусном маршруте №47

За первый месяц с запуска городской электрички число пассажиров «Орланов» выросло на 8,8% и составило 138,4 тыс.

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