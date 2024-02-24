Андрей Макаревич опять пожаловался на американцев

Певец Андрей Макаревич опять жалуется. Исполнитель хита «Свеча» дает гастрольный тур по городам США. Андрей Макаревич (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) выступает без своей группы «Машина времени».
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