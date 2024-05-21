Копейской «Венецией» заинтересовались в Следственном комитете

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с тонущим поселком под Челябинском. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, главе ведомства Александру Бастрыкину будет доложено о проверке доводов, озвученных в обращении жителей одного из поселков Челябинской области, о подтоплении их частных домов грунтовыми водами.
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