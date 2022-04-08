"Виагра" вдвое повысила у мужчин риск болезней глаз

Силденафил ("Виагра"), тадалафил и аналогичные средства для поддержания потенции почти вдвое повышают риск заболеваний глаз, в том числе приводящих к необратимой потере зрения, выяснили специалисты из Университета Британской Колумбии в Канаде.
Силденафил ("Виагра"), тадалафил и аналогичные средства для поддержания потенции почти вдвое повышают риск заболеваний глаз, в том числе приводящих к необратимой потере зрения, выяснили специалисты из Университета Британской Колумбии в Канаде.
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