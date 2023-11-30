В Новосибирской области сотрудники Главного следственного управления провели для школьников «День открытых дверей»

В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Новосибирской области состоялось мероприятие по профессиональной ориентации молодежи на обучение в образовательные организации системы МВД России в формате «День открытых дверей», куда были приглашены учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ и их родители.