Евродепутаты попытаются выступить против санкций в отношении России

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Учитывая негативные последствия санкций в отношении Москвы для экономики Европы, представители Европарламента от группы "Европа суверенных наций" могут выдвинуть инициативу, которая направлена на смягчение антироссийских ограничений.
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