ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Колесо жизни

Колесо жизни

-Шууур, Шура. -Но. -Не нокай, на запрЯгла, ково нокаешь? -Чего тебе, чёрт лысый. -Та ничего.просто. -Шуура, Шуууррраааа.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Ностальгия по детству, по родным нам людям. У меня она тоже постоянно.
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7 час.
Элеонора Коган
Володя с Соней теперь уже встретились, чтобы больше не расставаться!!! Счастья им и здоровья бабе Шуре и деду  Никите!!!Чтобы вы, Володя, могли ещё не раз их навещать и дом своего детства не забывать.  И верно, жизнь-то она продолжается.
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7 час.

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