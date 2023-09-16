Колесо жизни

Ностальгия по детству, по родным нам людям. У меня она тоже постоянно.

Элеонора Коган

Володя с Соней теперь уже встретились, чтобы больше не расставаться!!! Счастья им и здоровья бабе Шуре и деду Никите!!!Чтобы вы, Володя, могли ещё не раз их навещать и дом своего детства не забывать. И верно, жизнь-то она продолжается.