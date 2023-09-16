-Шууур, Шура. -Но. -Не нокай, на запрЯгла, ково нокаешь? -Чего тебе, чёрт лысый. -Та ничего.просто. -Шуура, Шуууррраааа.
Колесо жизни
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Ностальгия по детству, по родным нам людям. У меня она тоже постоянно.
Ответить
7 час.
Элеонора Коган
Володя с Соней теперь уже встретились, чтобы больше не расставаться!!! Счастья им и здоровья бабе Шуре и деду Никите!!!Чтобы вы, Володя, могли ещё не раз их навещать и дом своего детства не забывать. И верно, жизнь-то она продолжается.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии