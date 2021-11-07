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Зрители турнира в Грозном удивились странному нокауту

Зрители турнира в Грозном удивились странному нокауту

Спортсмен из Чечни Абдулкерим Эдилов отправил боксера Ричарда Ларти из Ганы в нокаут, практически его не коснувшись.

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Андрей Баканин
Что тут удивительного? Чувак, зная, что уровнем ниже своего соперника, решил сэкономить своё здоровье. Деньги за матч он всё равно получит. А может, кто-то поставил на его заведомый проигрыш. Вот он и прилёг. Мне сразу вспоминается первый бой Тайсона после его выхода из тюрьмы. С трудом нашли парня, решившегося на бой с ним. Независимо от исхода ему пообещали миллион баксов. Ну он и рухнул после первого же пропущенного удара на 17-й секунде. А после того, как рефери досчитал до 10 и сказал "аут", вскочил и запрыгал козлом, как будто и не валялся в нокауте. Помнится, самые дешёвые билеты на галёрку там были под 1000 баксов. Вряд ли кто-то ушёл домой довольным.

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