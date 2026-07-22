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Царьград

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"Штраф" за опоздание с 1 августа. Новые правила ЖКХ в России ударят по кошельку

"Штраф" за опоздание с 1 августа. Новые правила ЖКХ в России ударят по кошельку

С августа вступают в силу более жесткие правила учета воды, и теперь любая забывчивость или техническая накладка будет бить по кошельку.

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