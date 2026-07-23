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NHTSA Begins Work On New Car Door-Handle Rules After Bloomberg's Tesla Report

NHTSA Begins Work On New Car Door-Handle Rules After Bloomberg's Tesla Report

NHTSA Begins Work On New Car Door-Handle Rules After Bloomberg's Tesla Report Auto-safety regulators at the National Highway Traffic Safety Administration will begin considering new federal requirements for vehicle door handles and emergency-release systems following a series of deadly incidents in which occupants became trapped after electrically operated doors lost power.

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