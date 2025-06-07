"Какой такой полис? Скорый бесплатно!": фельдшер скорой помощи остолбенел когда услышал требования приезжих

Виктор Борисов

Это дикари и папуасы .........Не волнуйтесь, россияне, скоро привыкнете! Если не выгоните мигрантов из России!Сс*ть в пластиковые бутылки из-под лимонада и выбрасывать на улицу.Выбрасывать мусор, не доходя 6-8 метров до помойки (никто из таджиков не смог мне объяснить причину этого явления), или просто оставлять на соседней лестничной площадке (т.к.мусоропровод будет забит).В подъездах Всегда будет темно, т.к.лампочки будут воровать, их дети заср*т и засс*т подъезды, потому что им будет лень подниматься до своей квартиры и ещё потому, что родитель настрого запретил заходить домой ближайшие час-два, т.к. тр*хает родительницу. махаля и тандыры во дворах, в солнечные дни на скамейках будут сушиться курпачи, частые многочисленные и многочасовые громкие посиделки, постоянный ор из окон и балконов, вечные запахи пережаренного, автомобили прямо у входа в подьезд, частый ремонт авто возле дома, вместо насаждений вокруг дома посадки овощей и зелени, приставания к молодым девушкам... можно продолжать до бесконечности. Вот такой вот культурный обмен....с этитми неандертальцами ...Вот ответ очевидца, прожившего в Таджикистане 62 года:..я прожил в Таджикистане 62 года...Вот такие дела.Если вы бывали в Средней Азии и вам есть что сказать, пишите в комментариях!В нашей строительной компании таких "сотрудников" нет и не будет. Работают только славяне: русские и сербы. Поэтому, мы не большие знатоки их быта и интересно ваше мнение, что нас всех ждёт.Друзья! Публикуйте фото и видео проделок "гостей" в комментариях, а то некоторые не видят проблемы с их поведением.--...