СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    На Али есть большой выбор копыт. Есть даже верблюжье копытце.  Лет 10 назад также был большой выбор черепов коня Веще...Азербайджанский с...
  • Виктор Борисов
    Это дикари и папуасы .........Не волнуйтесь, россияне, скоро привыкнете! Если не выгоните мигрантов из России!Сс*ть в..."Какой такой поли...
  • САША ЛЕПАЕВ
    а у нас продается все. даже то что нельзя продать. наши чиновники умудряются продать."Какой такой поли...

"Какой такой полис? Скорый бесплатно!": фельдшер скорой помощи остолбенел когда услышал требования приезжих

"Какой такой полис? Скорый бесплатно!": фельдшер скорой помощи остолбенел когда услышал требования приезжих

Интересная жизнь с Vera Star Чиновники в России любят рассуждать о многонациональности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S
Serg
В нормальных странах так и происходит. В частности, ОАЭ- право голоса имеет ТОЛЬКО МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ. Остальные приезжие, хоть и покупают недвижимость, права голоса не имеют. Ни они, НИ ИХ ДЕТИ.
Ответить
1 час.
САША ЛЕПАЕВ
а у нас продается все. даже то что нельзя продать. наши чиновники умудряются продать.
Ответить
1 час.
Виктор Борисов
Это дикари и папуасы .........Не волнуйтесь, россияне, скоро привыкнете! Если не выгоните мигрантов из России!Сс*ть в пластиковые бутылки из-под лимонада и выбрасывать на улицу.Выбрасывать мусор, не доходя 6-8 метров до помойки (никто из таджиков не смог мне объяснить причину этого явления), или просто оставлять на соседней лестничной площадке (т.к.мусоропровод будет забит).В подъездах Всегда будет темно, т.к.лампочки будут воровать, их дети заср*т и засс*т подъезды, потому что им будет лень подниматься до своей квартиры и ещё потому, что родитель настрого запретил заходить домой ближайшие час-два, т.к. тр*хает родительницу. махаля и тандыры во дворах, в солнечные дни на скамейках будут сушиться курпачи, частые многочисленные и многочасовые громкие посиделки, постоянный ор из окон и балконов, вечные запахи пережаренного, автомобили прямо у входа в подьезд, частый ремонт авто возле дома, вместо насаждений вокруг дома посадки овощей и зелени, приставания к молодым девушкам... можно продолжать до бесконечности. Вот такой вот культурный обмен....с этитми неандертальцами ...Вот ответ очевидца, прожившего в Таджикистане 62 года:..я прожил в Таджикистане 62 года...Вот такие дела.Если вы бывали в Средней Азии и вам есть что сказать, пишите в комментариях!В нашей строительной компании таких &quot;сотрудников&quot; нет и не будет. Работают только славяне: русские и сербы. Поэтому, мы не большие знатоки их быта и интересно ваше мнение, что нас всех ждёт.Друзья! Публикуйте фото и видео проделок &quot;гостей&quot; в комментариях, а то некоторые не видят проблемы с их поведением.--...
Ответить
53 мин.
наверх