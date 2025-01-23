Заработав 17 долларов, екатеринбурженка лишилась 7 млн рублей

Жительница Екатеринбурга стала жертвой интернет-мошенников: 42-летнюю женщину заманили в ловушку лже-брокеры, которые сначала помогли ей заработать 17 долларов на онлайн-инвестплощадке, а после – заставили расстаться с 7 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии