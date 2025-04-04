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Нейробиологи Льежского университета объяснили, что чувствует человек на грани смерти

Нейробиологи Льежского университета объяснили, что чувствует человек на грани смерти

Говорят, когда неизлечимый больной медленно умирает, перед самой смертью он чувствует себя лучше. «Тело переходит в кетоз, оно выделяет эндорфины, и это притупляет болевые рецепторы», — рассказывает медсестра Джули Макфадден, несколько лет работающая в хосписе.

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