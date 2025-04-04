Нейробиологи Льежского университета объяснили, что чувствует человек на грани смерти

Говорят, когда неизлечимый больной медленно умирает, перед самой смертью он чувствует себя лучше. «Тело переходит в кетоз, оно выделяет эндорфины, и это притупляет болевые рецепторы», — рассказывает медсестра Джули Макфадден, несколько лет работающая в хосписе.