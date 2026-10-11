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ФедералПресс

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Зима задержится: москвичам рассказали, когда выпадет снег

Зима задержится: москвичам рассказали, когда выпадет снег

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. В этом году первый снег может выпасть в российской столице позже обычного.

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