«Я как плюшевый медведь»: Ивлев признался, что его жизнь — сплошные компромиссы

Ведущий кулинарных шоу резко меняется, едва выключаются камеры. Константин Ивлев. соцсетиВедущего кулинарных шоу Константина Ивлева публика знает как человека крайне резкого и несдержанного, категорически нетерпимого к ошибкам участников.
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