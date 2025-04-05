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«Я как плюшевый медведь»: Ивлев признался, что его жизнь — сплошные компромиссы

«Я как плюшевый медведь»: Ивлев признался, что его жизнь — сплошные компромиссы

Ведущий кулинарных шоу резко меняется, едва выключаются камеры. Константин Ивлев. соцсетиВедущего кулинарных шоу Константина Ивлева публика знает как человека крайне резкого и несдержанного,  категорически нетерпимого к ошибкам участников.

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