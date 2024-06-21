РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Хватит церемонится с этими "школьниками"!В Петербурге школ...
  • Людмила Иванова
    Странно. Будут выступать без нашего флага, нашего гимна , как неопознанный «летучий голландец», потом еще и премии им...Петербург предусм...
  • Сергей
    Единственно верная ядерная доктрина!!!!!Путин допустил вн...

Медведев словами «оборзевшие циничные твари» ответил на предложение США по ДСНВ

Медведев словами «оборзевшие циничные твари» ответил на предложение США по ДСНВ

Политик резко высказался о новой инициативе Вашингтона. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обрушился с резкой критикой на США после предложения о возможности обсуждения с Россией аналога Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх