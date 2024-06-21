Медведев словами «оборзевшие циничные твари» ответил на предложение США по ДСНВ

Политик резко высказался о новой инициативе Вашингтона. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обрушился с резкой критикой на США после предложения о возможности обсуждения с Россией аналога Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.