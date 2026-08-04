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FiNE NEWS

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Мэр Тбилиси заявил об обмане Грузии и Украины в вопросе членства в НАТО

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе сообщил журналистам, что НАТО в течение многих лет вводило в заблуждение Грузию и Украину, обещая принять их в альянс, но на самом деле таких планов не было.

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