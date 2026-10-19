Президент Ирана Масуд Пезешкиан 19 октября заявил, что планирует визит в Москву и рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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