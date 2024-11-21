💡 Два села в Черноморском районе остались без света Из-за аварии на сетях обесточены Марьино и Окуневка, сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».
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💡 Два села в Черноморском районе остались без света Из-за аварии на сетях обесточены Марьино и Окуневка, сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».