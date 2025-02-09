«Атлетико» озадачен тем, что Себальоса не удалили в дерби. В клубе считают, что «Реал» поднял шумиху и давил на судей из-за фола на Мбаппе в игре с «Эспаньолом»

«Атлетико» сыграл вничью с командой Карло Анчелотти (1:1) в выездном матче 23-го тура Ла Лиги. На 25-й минуте полузащитник хозяев Дани Себальос получил предупреждение за наступ на ногу хавбеку гостей Пабло Барриосу, который уже успел вынести мяч в подкате.
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