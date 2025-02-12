Трамп не подтвердил планы использовать $4 млрд на помощь Киеву

REUTERS/Kevin Lamarque Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не подтвердил готовность использовать неизрасходованные средства от предыдущей американской администрации в объеме почти 4 миллиардов долларов на военную помощь Киеву.
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