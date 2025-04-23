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СМИ: Трамп приготовил Украине судьбу нацистской Германии

СМИ: Трамп приготовил Украине судьбу нацистской Германии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине имеет очевидные параллели с разделом нацистской Германии, такое мнение высказал журналист немецкого издания Focus Ульрих Райтц в эфире одноименного канала.

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