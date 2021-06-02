Масштабная акция по набору на военную службу по контракту состоится в Хабаровске

На площадке динамического показа гости мероприятия увидят: плац-концерт оркестра штаба Восточного военного округа, элементы рукопашного боя, выступления спортсменов СКА, показ строевой подготовки роты почетного караула, элементов рукопашного боя, танцевальные номера ансамбля песни и пляски ВВО.
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