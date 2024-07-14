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Фрагмент из книги Беллы Арфуди «Десять поколений»

Фрагмент из книги Беллы Арфуди «Десять поколений»

Эта семейная сага, рассказывающая об истории езидской семьи, — литературный дебют Беллы Арфуди. Ари живет в Америке, но смерть отца заставляет его вернуться сначала в Москву, а после отправиться в путешествие Армению, Грузию, Иран и Турцию.

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