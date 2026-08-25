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Түбән Новгород өлкәсендә Кави Нәҗмигә һәйкәл куелачак

Түбән Новгород өлкәсендә Кави Нәҗмигә һәйкәл куелачак

Түбән Новгород өлкәсенең Уразавыл авылында тиздән татар мәдәниятен яратучылар өчен тагын бер истәлекле урын барлыкка киләчәк.

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