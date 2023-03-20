Президент «Динамо» о сезоне: «Выполнена задача по попаданию в плей-офф и омоложению состава. Хотелось бы усилить вратарскую линию»

Президент московского «Динамо» рассказал о выполненных задачах в сезоне КХЛ. Бело-голубые заняли пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и проиграли «Торпедо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
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