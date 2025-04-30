В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции встретили мотосезон профилактикой

Открытие мотосезона 2025 в Орске собрало около 100 мотоциклистов на площади Шевченко. Госавтоинспекция МУ МВД России «Орское» провела масштабную профилактическую акцию, включающую беседы с водителями и раздачу памяток по безопасности дорожного движения.